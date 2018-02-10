Vali Yardımcısı Azmi Yeşil hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde öğretmenevinde kalp krizi geçiren Vali Yardımcısı Azmi Yeşil, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yeşil, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yeşil için Çorum Valiliği önünde akşam saatlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Törende konuşma yapan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Vali Yardımcısı Azmi Yeşil’in ülke için bir değer olduğunu ve mülki idareye bir ömür verdiğini belirterek, "40 yıl ülkenin dört bir tarafında ülkemizin yüksek menfaatleri, devletimizin bekası, insanımızın iyiliği için kendisini feda etmişti" dedi.

Yeşil’in değerli bir insan ve vatan sevgisi ile dolu olduğunu dile getiren Vali Kılıç, "İmanlı bir arkadaşımdı, bayrak sevgisiyle doluydu. Hizmet etmeye çalışıyordu. Güzel hizmetlerde de bulundu. Ben arkadaşımdan razıyım. Ondan hiç incinmedim. Helallik isteme şansım olmadı. Hakkımı helal ediyorum. Ondan da hakkınızı helal etmesini istiyorum. Kardeşimin vatan sevgisinin, gayretinin, fedakarlığının şahidiyim. Allah mekanı cennet etsin" ifadelerini kullandı.