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Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdü! Cenazede gözyaşları sel oldu
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat tarafından dün gece çıkan tartışma sonrası öldürülen avukat kardeş Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi. Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Törene katılanlar Polat’ın her zaman verdiği parmak selamını yaparak onu uğurladı.
Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.