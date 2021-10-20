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Vali resmen duyurdu! Türkiye'nin en büyük çiftliği Aksaray'a kuruluyor

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 17:59 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 17:59

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil ilçesine 200 milyon liralık yatırımla 25 bin küçükbaş hayvanın yetiştirileceği tesisin kurulacağını duyurdu.


Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje ruhsatlandırma  toplantısının ardından, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük küçükbaş hayvan  yetiştirme tesisini Eskil ilçesine kuracaklarını söyledi.
 
Aksaray için çok önemli bir projeye imza attıklarını anlatan Aydoğdu,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Proje bittiğinde maliyeti yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak, 100  kişiyi de istihdam edeceğiz. Proje kapsamında 25 bin küçükbaş hayvan  yetiştirilecek. Küçükbaş hayvancılık alanında tek kalemde yapılmış en büyük  yatırımlardan biri. Bu yatırım, Aksaray'da küçükbaş hayvancılık noktasında bir  çığır açacak. İç piyasa ve çevre şehirlerdeki küçükbaş hayvancılığı da  hareketlenecek. Projede 72 ağıl, 6 sağım evi, 29 yem deposuyla birlikte idare  binaları olacak. 96 dönüm üzerine tesisimiz kurulacak. Vatana, millete hayırlı  uğurlu olsun."
 
Koyuncu Grup Otomotiv ve Hayvancılık Grup Başkanı Kerim Oflaz ise  Türkiye'nin en büyüğü olacak çiftliği, Eskil ilçesine kuracaklarını belirtti.
 
Proje bittiğinde 12 bini sağılabilir toplam 25 bin küçükbaşa  ulaşacaklarını aktaran Oflaz, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.
 
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de yürütülen  proje için koyunları iç piyasadan toplama şartı getirdiklerini, böylelikle her  şeyin yerli ve milli olacağını vurguladı.
 

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Aksaray Hamza Aydoğdu küçükbaş
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