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Vali açıkladı, şehirde panik arttı! Yaş ortalaması gittikçe düşüyor...
Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, can kaybı 5 bin 167 oldu. Bazı kentlerden gelen haberler ise korkutuyor. Valinin açıklamasıyla bir şehirde panik arttı; 'Hastanede yatan hastalarımızın yaş ortalaması gittikçe düşüyor.' dedi.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 714 test yapıldı, 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti.