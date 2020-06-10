Vali Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni atanan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş nereli?

Mahmut Demirtaş kim, sorusuna Mardin Valisi olarak Mahmut Demirtaş’ın atanmasının ardından Mardinliler tarafından cevap aranıyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Adana Valisi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi olarak atandı. Peki, Mardin valisi Mahmut Demirtaş kimdir? Mahmut Demirtaş nereli, kaç yaşında?

Adana Valiliği görevi yürüten Mahmut Demirtaş Mardin Valiliğine atandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Mardin Valisi olan Mahmut Demirtaş hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Mardinliler arama motorları üzerinden Mahmut Demirtaş kim? Vali Mahmut Demirtaş nereli, kaç yaşında, evli mi? sorularını araştırıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan ve birçok il ve ilçede vali ve yardımcılık görevlerini üstlenen Mahmut Demirtaş biyografisi…

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Kırşehir/Çiçekdağı ilçesinde doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey Kaymakam Vekilliği, Güzelyurt, Pütürge Kaymakam'lıkları, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılıkları ve Mülkiye Müfettişliği yapmıştır. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine atanmıştır. Son olarak yayınlanan son kararname ile Mardin Valiliği görevine atanmıştır

Demirtaş, Evli ve 2 çocuk babasıdır.