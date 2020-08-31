Vali, haber vermeden hastane ve polis merkezine gelerek denetim yaptı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gece saatlerinde habersiz gittiği hastane ve polis merkezinde denetimlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Tutulmaz, pazar gecesi ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastane si'nde denetimlerde bulundu. Haber siz şekilde hastaneye giden Vali Tutulmaz, acil servisi denetledi, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek, tedavileri ile ilgili bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla da sohbet eden Vali Tutulmaz, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Tutulmaz, ardından da Karaelmas Polis Merkezi'ne giderek denetimlerde bulundu. Denetime ilişkin fotoğraflar, Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından paylaşıldı.