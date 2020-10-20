İstanbul Valisi Ali Yerlikayaresmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da 19 Ekim'de korona virüs ile mücadele kapsamında “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri"ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”
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Vali duyurdu! İstanbul'da ceza yağdı
İHA | 20 Ekim 2020 Salı - 9:20 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 9:20