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Validen flaş açıklama! Saat kısıtlaması geliyor...
Corona virüs vaka sayılarının tekrardan 1000'in üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Taziyeler birçok şehirde yasaklandı; düğün, nişan gibi etkinliklerde denetimler sıklaştırıldı. Öte yandan bir ilde düğünlere saat kısıtlaması geliyor.
Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.