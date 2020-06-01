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Vali açıkladı! O ilde 10 gündür yeni vaka yok

DHA |  01 Haziran 2020 Pazartesi - 14:57 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 14:57

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, corona virüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti.


Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.
 
Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi. 

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Vali Elazığ corona vakası
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