Vali açıkladı: Nüfusa göre vaka sayısı en düşük il Antalya

Ankara'da corona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 3'ü yoğun bakımda 51 vaka sayısı olduğunu açıklayan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın önümüzdeki 10 gün içinde pandemi sorunu tamamen çözmüş olacağını söyledi. Karaloğlu, 1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya'nın 81 il içerisinde 81'inci sırada olduğunu da kaydetti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Mayıs ayı meclis toplantısı videokonferans yöntemiyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla yapıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda kent ekonomisi, Covid 19'un ekonomiye etkileri ve 2020 yılı beklentileri konuşuldu.

İŞ DÜNYASI ÇOK CİDDİ ETKİLENDİ

Pandeminin, bütün dünyanın ortak bir sorunu olduğu ve özellikle iş dünyasının çok ciddi etkilendiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta görüldüğü ve Antalya'nın en riskli iller arasında gösterildiğini hatırlatan Karaloğlu, Ama bugün geldiğimiz noktada hamdolsun Antalya'da bu süreci bütün taraflarıyla başarılı bir şekilde yürüttük. Gerek vaka sayısında gerekse nüfusun vaka artış oranında Türkiye'de gerçekten iyi durumdayız" dedi.

NÜFUSA GÖRE VAKA SAYISI EN DÜŞÜK İL

1 milyon nüfusa düşen vaka sayısı bakımından Antalya'nın 81 il içerisinde 81'inci sırada olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Bunu bir müjde olarak burada paylaşmak istiyorum. Türkiye'de en iyi iliz. Bunu da kullanmamız gerekir. Bu şehir turizm şehri, bu şehrin güvenli olduğu ve sağlık alt yapısının bu ve benzeri salgınlarda çok yeterli ve güvenli olduğu konusunda çok ciddi tanıtım yapmamız gerekir. Müşteri kitlemize de güven vermemiz lazım" diye konuştu.

KARANTİNADAKİ MAHALLELER

Bazı mahallelerde karantina uygulandığını da söyleyen Karaloğlu, Her şey kontrolümüz altında ilerlerken ve hasta sayımız sıfıra indi derken cezaevinden tahliye olan insanların taşımış olduğu virüsün hızla yayılması sonucunda bu tedbirleri almak zorunda kaldık. Yani bu karantina uygulamaları Antalya'da durumun çok kötü olduğunun değil, bu iyi durumun devam etmesi için alınan çok önemli tedbirlerdir. Güvenlik güçlerimiz karantina mahallelerini sıkı takip ederken, sağlık ekiplerimiz de tarama yapmaya ve hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için tedavi süreçlerini takip ediyor" dedi.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da önümüzdeki 10 gün içerisinde pandemi sorununun tamamen çözülmüş olacağını dile getiren Münir Karaloğlu, Antalya'da hastanelerde tedavi edilen 51 vatandaş olduğunu kaydetti. Vali Karaloğlu, 51 vakadan 3 tanesi yoğun bakımda geriye kalan 48 vatandaşımızın normal servislerde tedavisi devam ediyor. 14 vatandaşımız ise bu süreçte hayatını kaybetti. Pandemi dolayısıyla hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

29 SAĞLIK ÇALIŞANI VİRÜSE MARUZ KALDI

Bu dönemde Antalya'da 29 sağlık çalışanının virüse maruz kaldığını da açıklayan Vali Karaloğlu, 29 sağlık çalışanımızdan 28 tanesinin tedavileri tamamlandı ve görevlerine geri döndüler. Sadece bir sağlık personelimizin tedavisi devam ediyor. İnşallah o bir sağlık çalışanımız da sağlığına kavuşacak ve görevinin başına dönecek. Ben bu vesileyle hem Antalya'mızdaki hem ülkemizdeki bütün sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

118 MİLYON 909 BİN TL'LİK DESTEK

Toplumun her kesimi bu pandemiden etkilendiği ve bu sürecin ekonomik boyutu olduğuna da değinen Karaloğlu, Devletimiz her kesime ulaşmaya çalıştı. Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında Antalya'da yapılan yardımlarda birinci fazda 38 bin 714 kişiye, ikinci fazda 38 bin 667 kişiye, üçüncü fazda da yine 41 bin 528 kişiye biner lira olmak üzere toplamda 118 bin 909 vatandaşımıza 118 milyon 909 bin yardım ilettik. Bu yardımlar karşılıksız, hibe olarak vatandaşımıza vermiş olduğumuz destek" şeklinde konuştu.

160 BİN KİŞİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Ramazan boyunca 19 ilçede bulunan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla yaklaşık 50 bin aileye gıda paketi iletildiğini anlatan Karaloğlu, Sosyal Devlet anlayışımızla vatandaşımızın her türlü mağduriyetini gidermeye gayret ediyoruz. Antalya'mızda 23 bin 558 işyeri kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Başvuru yapan tüm vatandaşların beyanını esas alıp 160 bin çalışanımızın kısa çalışma ödeneği ödemeleri de tamamlandı. Ayrıca 7 bin çalışanımız da işsizlik ödeneğinden istifade etti. Antalya, başvuruların yüzde 90'dan fazlasını sisteme girilerek Türkiye'de birinci sırada" dedi.

344 BİN TALEP

Antalya'da 12 milyon maske dağıtımı gerçekleştirildiği ve 6 milyonun eczaneler aracılığıyla vatandaşa ulaştırıldığını belirten Vali Karaloğlu, Vefa Sosyal Destek Grupları içerisinde askerden polise, öğretmenden imama, belediye zabıtasından PTT personeline kadar bütün kamu kurumlarından çalışanlar yer aldı. 211 bin vatandaşımızın 112 acil çağrı merkezi aracılığıyla, 133 bin vatandaşımızın da acıkkapı.gov.tr dijital adresi üzerinden olmak üzere 344 bin talebe Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla cevap verdik. Vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamaya çalıştık" dedi.

EN HIZLI TURİZM TOPARLANACAK

Antalya'da pandemiden en fazla etkilenen sektörün turizm olduğuna işaret eden Münir Karaloğlu, bu süreçte turizm sektörünün toplu olarak kepenk indirmesiyle birlikte Antalya'da turizmin yara aldığını söyledi. Krizden çıkarken bu süreçten sonra en hızlı toparlanacak sektörlerden birinin de yine turizm olacağını söyleyen Karaloğlu, Çünkü insanlar taleplerini ortadan kaldırmadı. İnsanlar sadece taleplerini erteliyorlar" dedi.

İÇ TURİZMDE CİDDİ HAREKETLİLİK

1 Haziran itibarıyla şehirlerarası seyahat yasağının kalkacağını dile getiren Karaloğlu, Daha önce kapatmak zorunda kaldığımız ve turizmle bağlantılı olan restoranlar, lokantalar, kafeler, sahiller, parklar ve mesire alanları açılmış olacak. İnsanlar evde kalmaktan sıkıldı ve hepimizin tatile ihtiyacı var. İç turizmde 1 Haziran itibarıyla çok ciddi bir hareketlilik olacak" diye konuştu.

SADECE EYLÜL'DE 2.5 MİLYON TURİST TAHMİNİ

Dış turizmde ise özellikle Almanya 'ya bilet satışlarının başladığını belirten Karaloğlu, şunları söyledi:

Ülkelerin pandemi sonuçlarına göre de dış turizmde özellikle 2020 yılının ikinci yarısında çok ciddi bir hareketlilik yaşanacaktır. Antalya'ya en kötü ihtimalle 2.5 milyon turistin gelmesi konusunda iddiada bulunlar oluyor. Ben bu rakamın sadece Eylül ayı içerisinde yakalanacağını tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönem, geçtiğimiz dönem kaybettiğimiz kayıpların telafi edildiği bir dönem olacak."