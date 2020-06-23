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Vali açıkladı! Esenyurt'ta sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

23 Haziran 2020 Salı - 18:16 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 18:32

DHA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Esenyurt'ta 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun. " ifadelerini kulandı.

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İstanbul Esenyurt Suriyel
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