Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alacak!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işçisi alacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR işçi alımı başvuru şartları...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne işçi alıyor. İŞKUR aracılığıyla yapılacak başvurular bugün başladı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR işçi alımı başvuru şartları...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla en az ilköğretim mezunu işçi alıyor. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü işçi alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne koruma ve güvenlik görevlisi ile temizlik işçisi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az lise ve dengi okul mezunu olmaları ve 5188 sayılı Kanun gereği geçerli silahlı özel güvenlik sertifikası ile silahlı

özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları gerekiyor. Koruma ve güvenlik görevlisi için başvuru yapacak adayların 35 yaşını bitirmemiş olmaları, gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmaması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Temizlik işçisi kadrosuna başvuracak adayların ise, en az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve dengi) okul mezunu olmaları ve ihtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 24 Kasım 2020 Salı günü saat 11:00’de Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kat:3 toplantı salonunda noter huzurunda yapılacak.