Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Galata Kulesi' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, Galata Kulesi zemin katındaki işlemin kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması işlemi olduğu belirtilerek, "Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Galata Kulesi zemin katındaki işlemin, kuleye sonradan eklenen yapılardan ve deformasyona uğramış malzemelerden arındırılması olduğu bildirildi. Bu işlemin literatürde 'çürütme-tümleme' olarak tanımlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: