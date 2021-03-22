Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS'siz işçi alıyor! VGM işçi alımı başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İŞKUR aracılığıyla işçi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) işçi alımı ilanına göre eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapılacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşjte VGM işçi alımı başvuru şartlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı yapacak. İlan Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? VGM işçi alımı başvuru şartları!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen ve talep şartlarını taşıyan adaylar arasından en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, açık iş sayısının 4 katı adayın yer aldığı liste, sözlü sınav yeri ve tarihi Genel Müdürlüğün internet adresinde (www.vgm.gov.tr)

ilan edilecek.

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

6) ÖSYM tarafından 2020 yılında ön lisans düzeyinde yapılan KPSS sınavına girmiş olmak.

7) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının Elektrik Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) Eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ğ) bentlerinde yer aldığı şekilde durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.