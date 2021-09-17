Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman başlıyor? VGM burs başvurusu tarihleri belli mi, VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM burs başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? VGM burs başvuru tarihleri ve şartları merak içinde sorgulanıyor. Maddi destek sunan öğrenim burslarından biri olan VGM bursları ile ilgili detaylar 2021-2022 eğitim öğretim dönemiyle yeniden gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Ekim ayında başvuru sürecini tamamlamıştı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman, 2021 VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı? VGM burs başvuru şartları nelerdir?

2021-2022 VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen VGM bursları araştırması yoğun bir şekilde devam ediliyor. Binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan VGM bursları hakkında merak edilenler…

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 VGM Burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır.

Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden 2 hafta öncesi duyuruluyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR?

2020 yılında Ortaöğretim öğrencilerinde eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları süreler içerisinde her eğitim döneminde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

Yükseköğrenim öğrencilerinde Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 300,00 TL burs verilmektedir.

Türkiye'de kalma izni bulunmayan öğrencilere, diğer kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere burs almaya devam ettikleri sürelerde her eğitim döneminde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 600,00 TL burs verilmektedir. 2021-2022 burs miktarı henüz belli olmadı.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Hayır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.