Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 ilde personel alımı yapacak! Başvurular nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine 12 ilde sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanının detayları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 16 sözleşmeli personel alınacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanının detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne personel alımı yapılacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün taşra teşkilatının bulunduğu 12 ile avukat, mimar ve mühendis kadrolarında toplamda 16 personel alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 24 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak "Başvuru Formu" doldurularak elektronik ortamda yapılacak.

Adaylar için, ÖSYM tarafından 2018'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.