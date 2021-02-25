VakıfBank ve Denizbank resmen duyurdu! Faiz kararı... Oranlar belli oldu

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıkladı. Yeni faiz kararı! Rakamlar netleşti. Bankalar müşterilerine yeni kararı duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi kapsıyor. Bugünden itibaren geçerli olacak. Vakıfbank ve Denizbank faiz kararını açıkladı. Faizler yükseldi. Nakit ihtiyacı olan kişilerin KMH üzerinden kullanacakları kredilerde faiz miktarı bugünden itibaren geçerli olmak üzere arttı. Karar müşterilere uygulama tarihinden önce SMS ile duyuruldu. Paraya ihtiyacı olanlar faiz kararı öncesi kredili mevduat hesaplarından nakit kullanımı gerçekleştirdi. Vakıfbank ek hesap faizini aylık yüzde 1,79’dan 1,89; gecikme faizi aylık 2,09’dan yüzde 2,19’a çıkardı. Denizbank ise kurtaran hesabında faiz oranı 1.89, gecikme faiz oranı 2.19 olarak uygulayacağını duyurdu.

Bankalardan yeni faiz kararı! Milyonlarca banka müşterisini çok yakından ilgilendiriyor. Değişti. Bugünden itibaren uygulanacak faiz oranı yükseltildi. Vakıfbank ve Denizbank müşterilerine yeni faiz kararını duyurdu. Kredili mevduat hesapları için uygulanan aylık faiz ve gecikme faizleri değişti.

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları çerçevesinde kredi faizlerindeki art ışa paralel yükseliş eğilimine giren kredili mevduat hesaplarında uygulanan faiz oranları da yükseldi. KMH hesabı, ihtiyaç kredisinden farklı olarak limiti önceden belirlenmiş ve hesabınıza tanımlanmış olan bir nakit paradır. Dilediğiniz zaman kullanma imkanına sahip olursunuz. Kullanmadığınız takdirde herhangi bir masrafı ya da faizi söz konusu değildir.

Kredinin değerlendirme süreçlerinin aksine daha önceden hesabınıza tanımlanmış bir limit olması nedeniyle ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz. Kredi çekme gibi şubeden işlem yapmanızı gerektiren bir işlem olmadığı için mesai saatleri dışında da ulaşabileceğiniz bir kredidir.

Nakit çekim dışında hesabınızda nakit para olmaması durumunda, otomatik ödeme talimatı vermiş olduğunuz faturalarınızın, kredi kartı ödemelerinizin, düzenli eft/havale talimatlarınızın, kira ödemelerinizin gerçekleşmesini sağlayan bir hesaptır.

Bankaların art arda aldığı faiz artırma karar müşterileri üzecek. Kredili mevduat hesabı kullanım oranlarını da düşürecek.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH), her türlü kısa vadeli nakit ihtiyacınızı karşılamaya yönelik olarak, vadesiz hesabınızda yeterli bakiye olmaması durumunda size bankanın belirlediği limit dahilinde para çekme, EFT/havale yapma imkanı sağlayan bir kredi hesabı. Birçok kişi acil ihtiyaçlarını KMH üzerinden karşılıyor. Peki yeni alınan faiz kararı ile bankaların KMH faizleri ne kadar yükseldi?

VAKIBANK FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

VakıfBank faiz kararını bankada hesabı bulunan tüm müşterilerine duyurdu. VakıfBank’ın uygulayacağı faiz değişikliği bugünden itibaren geçerli olacak. Dev bankadan yapılan açıklamada, “25 Şubat 2021 itibarıyla ek hesap faizi aylık yüzde 1,79 yerine yüzde 1,89; gecikme faizi aylık yüzde 2,09 yerine yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır" denildi.

DENİZBANK KMH FAİZLERİNİ ARTIRDI

Denizbank tarafından yapılan açıklamada yeni faiz oranları müşterilere duyuruldu. Denizbank tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Değerli Müşterimiz, 25 Şubat 2021 itibariyle Kurtaran Hesabınızın aylık (KMH) faiz oranı %1.89, gecikme faiz oranı %2.19 olarak uygulanacaktır. Saygılarımızla.