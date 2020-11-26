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VakıfBank'tan kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel ihtiyaç kredisi!

26 Kasım 2020 Perşembe - 17:21 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 17:21

VakıfBank, kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için sunulan kredi kapsamında 1,44 faiz oranı 36 aya varan vade imkanıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 3 bin TL ila 125 bin TL arasındaki faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri İhtiyaç Kredisi için başvurular cep telefonu ile yapılabiliyor.


VakıfBank, Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel 125 bin TL'ye kadar İhtiyaç Kredisi imkânı sağlıyor. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvuruları SMS aracılığıyla yapılabiliyor. SMS kısmına birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e gönderilmesinin ardından, gelecek onay mesajı sonrasında kolayca kredi kullanabilecek.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL BAŞVURU YAPILIR?

VakıfBank İhtiyaç Kredisi'ne cep telefonu ile kolayca başvuruda bulunulabiliyor. Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS göndermeniz ve akabinde gelecek onay mesajı sonrasında krediyi kolayca kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME SEÇENEKLERİ

VakıfBank müşterilerine 7 farklı ödeme seçeneğiyle İhtiyaç Kredisi sunuyor.

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz

KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

VakıfBank İhtiyaç Kredisi başvuru şartları şu şekilde;

- VakıfBank kredi politikaları kapsamında başvuruları serbestçe değerlendirme hakkına sahiptir.

- VakıfBank kampanya süresini ve kampanya süresince; alınacak ücretleri ve faiz oranlarını değiştirme hakkına sahiptir.

- Başvurular için kefil ön şartı aranmamakla birlikte şubelerimiz, gerekli durumlarda kefil talep edebilirler.

-Ayrıntılı bilgiyi tüm şubelerimizden öğrenebilirsiniz.

- Artan taksit uygulaması müşteri gelir ve skor bilgileri kapsamında Banka tarafından değerlendirilmektedir.

- Bankamız gerekli gördüğü hallerde kredi kullandırım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

*Banka, kredi politikaları gereği, müşterinin aylık gelir bilgileri, skorlama, teminat vb. unsurları dikkate alarak kredinin geri ödeme seçeneklerini uygun görmeme hakkını saklı tutar.

- VakıfBank kampanya koşullarında, kredi politikaları kapsamında müşteri bazlı değişiklikler yapabilir.

 

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