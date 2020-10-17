Vakıfbank'tan 12 ay ödemesiz kredi müjdesi! Vade ve faiz oranları...

Vakıfbank 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı! Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yeni kredi desteğini bölye duyurdu. Vakıfbank ve 14 bankadan müjde geldi. Şirketlere dar boğazdan kurtaracak ve salgının ekonomik etkilerini aza indirecek 12 ay ödemesiz kredi fırsatı işletmelere maaş, kira ödemeleri ile sözleşme ve fatura giderleri gibi önemli giderleri karşılayacak. Peki, Vakıfbank faiz oranına göre kredi hesaplama nasıl yapılır? Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır? 12 ay ödemesiz kredi şartları ve Vakıfbank kredi faiz oranları!
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Turizm Destek Paketi müjdesi verdi.. Turizm sektörünü canlandıracak Turizm Destek Paketi ile corona virüs etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Vakıfbank başta olmak üzere 15 banka turizm sektörüne can suyu olacak büyük kredi desteği sağlayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 15 banka tarafından işletmelere 10 milyar TL kredi sağlanacak. Yeni kredi paketi ile krediler, 1 Kasım 2021 tarihini geçmemek kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.
Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak.
VAKIFBANK 12 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI!
Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında, yeni kredi paketi ile ilgili bilgi verdi. TBB'nin açıklamasında Turizm Destek Paketi'ni sağlayacak bankalar da şu şekilde sıralandı:
Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Bankası.