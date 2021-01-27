Vakıfbank SMS ile duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

Bankalar yeni faiz kararlarını tek tek duyuruyorlar. Vakıfbank, müşterilerine 25 Şubat 2021’den itibaren geçerli olacak yeni faizlerle ilgili SMS ile bilgilendirmede bulundu. Gecikme faizinde yüzde 10’luk artışa gidildiğini belirten Vakıfbank’ın bilgilendirme metni şu şekilde: 25 Şubat 2021 itibarıyla Ek Hesap faizi aylık yüzde 1,79 yerine yüzde 1,89; gecikme faizi aylık yüzde 2,09 yerine yüzde 2,19 olarak uygulanacaktır.
Ziraat Bankası da duyurdu
Vakıfbank’ın ardından Ziraat Bankası da yeni yılda uygulanacak faiz oranlarını müşterileriyle paylaştı. Buna göre aylık nakdi faiz oranı yüzde 1,46’dan 1,89’a, gecikme faizi ise yüzde 1,76’dan 2,19’a yükseldi. Ziraat Bankası'nın müşterilerine gönderdiği mesajında, “Değerli müşterilerimiz 24.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kredili Mevduat Hesabı aylık akdi faiz oranı %1,89, gecikme faiz oranı %2,19 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.