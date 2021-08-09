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VakıfBank resmen duyurdu! Yüzde 28 arttı...

AA |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 20:33 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 20:33

VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 410 milyon TL net kar. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih "Bankamızın ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 584 milyar TL’yi aştı" dedi.


 VakıfBank yılın ilk yarısında 1 milyar 410 milyon TL  net kar elde etti.  VakıfBank tarafından açıklanan 2021 yılının ilk yarısına ait konsolide  olmayan finansal sonuçlarına göre, bankanın 6 aylık net karı 1 milyar 410 milyon  TL oldu.  Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar  Üstünsalih, "Bireysel müşterilerden KOBİ’lere, tarımsal üreticilerden ticari  müşterilere kadar toplumun her kesiminin yanında olmaya devam eden bankamızın  ülkemiz ekonomisine desteği bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak  584 milyar TL’yi aştı. Toplumun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarına en uygun  çözümleri üreterek toplam aktiflerde yıllık yüzde 35 büyüyen ve 729 milyar TL  aktif büyüklüğe ulaşan VakıfBank, toplam kredileri ise yıllık yüzde 24 büyüyerek  459 milyar TL oldu." ifadelerini kullandı.
 
 Fonlama tarafında da başarılı bir 6 ayı geride bıraktıklarına dikkati  çeken Üstünsalih, ana fonlama kaynağı olan mevduatın yıllık yüzde 29 artışla 432  milyar TL seviyelerine geldiğini belirtti. Bankacılık sektörü için en önemli  fonlama kaynağı olan vadesiz mevduatın yıllık yüzde 30 artarak 94 milyar TL  seviyesinde gerçekleştiğini bildiren Üstünsalih, mevduatların bankanın ana  fonlama kaynağı olmaya devam ederken fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ile  ilgili çalışmalarda da hız kesmediklerini aktardı.
 
  
 Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konuların  başında geldiğini belirterek, bu alanda ilave adımlar atmaya ve bilançonun hem  aktifinde hem de pasifinde sürdürülebilir bankacılık ürün çeşitliliğini artırmaya  devam ettiklerini vurguladı. Bu yaklaşımla uyumlu olarak yurt dışından sağlanan kaynaklara değinen  Üstünsalih, nisan ayında banka tarihinin ilk sürdürülebilir sendikasyon kredisini  gerçekleştirerek 1,1 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağladıklarını aktardı. Üstünsalih, mart ayında gerçekleştirdikleri yurt dışı havale  akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamındaki 1 milyar 750 milyon  dolarlık ihraç ile birlikte yılın ilk yarısında toplam 2,9 milyar dolar yurtdışı  finansman sağlamış olduklarını kaydetti.
 
"Yeni ürünlerle de ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler ürettik"
 
Teknolojik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederken  geliştirdikleri yeni ürünlerle de ekonominin ihtiyaçlarına etkin çözümler  ürettiklerinin altını çizen Üstünsalih, yenilikçi VBanko Çek Dijital ürünü ile  KOBİ, Ticari ve Kurumsal segmentteki müşterilerin güvenle ticaret yapmasını  sağlarken, ekonominin çarklarının aksamadan dönmesine katkıda bulunduklarını  belirtti.
 
   Üstünsalih, şu ifadeleri kullandı: "Ayrıca pandemi döneminde KOBİ’lerin en büyük destekçisi olan bankamız  ihracatçı KOBİ’lere sağladığı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için  mevcut yapısını daha da güçlendirdi. Bu alanda eğitim verdiğimiz personelimiz ile  pandemi koşullarına rağmen gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze müşteri  ziyaretleri gerçekleştirerek KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip edip,  özellikle istihdam, üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirdik. Sonuç  olarak 2020 yılı sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla  ulaştık."
 
 Tarım Bankacılığı ile tarımsal üreticilerin yanında olan VakıfBank’ın  pandeminin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek amacıyla  "VakıfBank Tarım Bankacılığı Tablet Uygulaması"nı hayata geçirdiği bilgisini  paylaşan Üstünsalih, şunları kaydetti: "Böylece finansal destek almak isteyen çiftçilerimize birçok konuda  şubeye gitmeden tablet ile hizmet verebilir duruma geldik. Ayrıca bireysel  kredilerde de yeni ürün ve uygulamalar geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda  bireysel kredilerimiz yıllık yüzde 28 artarak 112 milyar TL seviyesine ulaştı.  Farklı alanlarda uygulamaya aldığımız yeni ürünlerimiz ve alanında uzman çalışma  arkadaşlarımızla ekonominin tüm kesimlerine desteğimiz artarak devam ediyor."
 

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Vakfbank Serdar Üstünsalih VakıfBank Genel Müdürü
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