VakıfBank resmen duyurdu, yeni karar! Hesabı olanlar...

Bankalar harekete geçti. Hesabı olan milyonlarca müşteriyi çok yakından ilgilendiren yeni karar duyuruldu. Değişiklik yapıldı. Pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenleme tüm müşterilere SMS ile duyuruldu. İşte mesai saatlerini değiştiren bankalar ve yapılan açıklama...

VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Bilgilendirme: Değerli müşterilerimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 9.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemleriniz için dijital kanallarımız ile 7/24 hizmetinizdeyiz. Sağlıklı günler.

AKBANK

Akbank'tan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

İŞ BANKASI

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'dan mesai saatlerine ilişkin yapılan açıklama: "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

DENİZBANK

Denizbank'tan yapılan açıklamada "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibarıyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir. Bankacılık işlemlerinizi internet şubemiz, MobilDeniz, DenizKartim ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM'lerımızden gercekleştirebilirsiniz. Saglıklı gunler dileriz" denildi.