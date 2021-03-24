24 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 -0.13 EURO 9,5740 1.19
USD 7,9840 0.56 ALTIN 440,680 1.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

VakıfBank resmen duyurdu! Yeni dönem başladı...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 0:13 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 0:13

VakıfBank hesabı olan herkesi ilgilendiren kararı resmen duyurdu. Bir ilk gerçekleşiyor. VakıfBank, işitme engelliler için bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir hizmeti hayata geçirdi. Yeni uygulama ile işitme engellilerin günlük para transferi limiti artırma, hesap işlem türü güncelleme gibi işlemler için şubeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.


VakıfBank, işitme engelli müşterileri için görüntülü  çağrı merkezinde işaret diliyle hizmet dönemini başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, her kesimin her zaman yanında olma  vaadini dijitalleşme yatırımlarıyla daha da güçlendiren VakıfBank, işitme  engelliler için bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir hizmeti hayata  geçirdi.Bu kapsamda, engel bilgisi bankada kayıtlı VakıfBank müşterileri,  görüntülü çağrı merkezine bağlanarak işaret dili ile hizmet alabiliyor. Engel  bilgisi bankada kayıtlı olmayan VakıfBank müşterileri ise şubeye gitmeden "Canlı  Destek" uygulaması üzerinden tanımlamalarını yapabilecek. Yeni uygulama ile işitme engellilerin günlük para transferi limiti  artırma, hesap işlem türü güncelleme gibi işlemler için şubeye gitme zorunluluğu  ortadan kalkıyor. Mobil bankacılığa giriş yapan VakıfBanklılar, bu işlemlerle  ilgili menü ya da sesli asistan ViBi aracılığıyla hizmetten yararlanabiliyor.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Dijital Bankacılık,  Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan  Merdan, şunları kaydetti:"Dijitalleşme konusunda ilklere imza atan VakıfBank'ta bu dönüşümü her  zaman her kesimin yanında olma çabamızla bir bütün olarak görüyoruz. İşitme  engelli müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz bu uygulama, kapsamlı engelsiz  bankacılık yaklaşımımızın adımlarından yalnızca biri. Çalışanlarımıza kapsamlı  işaret dili eğitimleri veriyor, şubelerimizden ATM'lerimize, dijital  bankacılıktan POS cihazlarımıza müşterilerimize temas ettiğimiz her noktada  engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirmek için çalışıyoruz. Bu  süreçteki en önemli yardımcımız ise güçlü dijital altyapımız."             
 

ETİKETLER

VakıfBank engelli para limiti hesap
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.