VakıfBank resmen duyurdu! Yarın son gün..

VakıfBank harekete geçti ve dev banka kamuoyuna duyurdu. 8 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da yapılacağı bildirildi. 'Büyük başarılara birlikte imza atalım' sloganı ile yola çıkan Vakıfbank, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı alımının yapılacağını duyurdu.

VakıfBank tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Dev banka tarafından yapılan açıklamada başvuru süresinin yarın sona ereceği duyuruldu.

VakıfBank personel alımı yapacak. Vakıfbank, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı yapacak olan dev bankada görev almak isteyenleerin başvurularını yarına kadar yapmaları gerekiyor. İstihdam edilecek kişilerin seçilmesine yönelik sınav ise 7 Şubat 2021 tarinde yapılacak.

VAKIFBANK BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-İlanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış/erteletmiş olmak veya askerlik görevinden muaf olmak

-Yurdun her yerinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, görevin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi kullanılarak Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılıp ve sınav başvuru formunun doldurulması gerekiyor. 70 TL olan sınav ücreti ise https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru sırasında adaylara unvan tercihi için üç farklı seçenek sunuluyor; - Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı: Sadece “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başvurmak isteyen adaylar, başvuru ekranında, Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı seçeneğini işaretleyecekler. - Uzman Yardımcısı: Sadece “Uzman Yardımcısı” unvanı için başvurmak isteyen adaylar, Uzman Yardımcısı seçeneğini işaretleyecekler. - Tüm Pozisyonlar: İlanda yer alan tüm unvanlar için başvuru yapmak isteyen adaylar ise, Tüm Pozisyonlar seçeneğini işaretleyecek. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı unvanlarının tümü için başvurmuş olacak.

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