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VakıfBank resmen duyurdu! Yarın son gün..

07 Ocak 2021 Perşembe - 11:28 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 11:52

VakıfBank harekete geçti ve dev banka kamuoyuna duyurdu. 8 Ocak son gün olarak belirlendi. Başvuru yapmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamada İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da yapılacağı bildirildi. 'Büyük başarılara birlikte imza atalım' sloganı ile yola çıkan Vakıfbank, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı alımının yapılacağını duyurdu.


VakıfBank tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Dev banka tarafından yapılan açıklamada başvuru süresinin yarın sona ereceği duyuruldu. 

VakıfBank  personel alımı yapacak.  Vakıfbank, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı yapacak olan dev bankada görev almak isteyenleerin başvurularını yarına kadar yapmaları gerekiyor. İstihdam edilecek kişilerin seçilmesine yönelik sınav ise 7 Şubat 2021 tarinde yapılacak.

VAKIFBANK BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-İlanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak

-Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış/erteletmiş olmak veya askerlik görevinden muaf olmak

-Yurdun her yerinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, görevin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
 
https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi kullanılarak Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılıp ve sınav başvuru formunun doldurulması gerekiyor.  70 TL olan sınav ücreti ise https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kredi ya da banka kartıyla gerçekleştirilebiliyor.
 
Başvuru sırasında adaylara unvan tercihi için üç farklı seçenek sunuluyor;
 
- Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı: Sadece “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başvurmak isteyen adaylar, başvuru ekranında, Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı seçeneğini işaretleyecekler.
 
- Uzman Yardımcısı: Sadece “Uzman Yardımcısı” unvanı için başvurmak isteyen adaylar, Uzman Yardımcısı seçeneğini işaretleyecekler.
 
- Tüm Pozisyonlar: İlanda yer alan tüm unvanlar için başvuru yapmak isteyen adaylar ise, Tüm Pozisyonlar seçeneğini işaretleyecek. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı unvanlarının tümü için başvurmuş olacak.
 
HES KODU ZORUNLULUĞU
 
Sınava girecek adayların, E-Devlet üzerinden, sınav tarihi itibarıyla geçerli HES kodu belgelerinin çıktısını almaları ve sınava gelirken, ilanda  belirtilen diğer belge ve gereçler ile birlikte yanlarında getirmeleri gerekiyor. 
 
SINAV
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılacak. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada
gerçekleştirme hakkı bulunuyor.
 
Sınavın yazılı bölümü 2 (İki) oturumda yapılacaktır. Yazılı sınavı oluşturan tüm testler çoktan seçmeli
sorulardan oluşmakta olup konu dağılımları ekteki tabloda gösterilmiştir.
 
Tüm adaylar, unvan tercihlerinden bağımsız olarak, tek yazılı sınava girecek, adayların soru
kitapçıkları başvuru ekranında belirttikleri unvan tercihine göre değişmeyecektir.
 
BİRİNCİ OTURUM – Saat 10:00
 
Birinci oturumun ilk seansında adaylara önce Genel Yetenek Testi kitapçığı dağıtılacaktır. İlgili testin
süresinin sona ermesiyle birlikte kitapçıklar toplanacak ve ara verilmeden Yabancı Dil Testine geçilecektir.
Birinci oturumda yer alan Genel Yetenek ve Yabancı Dil Testleri, sınava katılacak tüm adaylar için
zorunlu.
 
İKİNCİ OTURUM – Saat 14:00
 
İkinci oturumda ise Alan Testleri yanıtlanacaktır. Alan Testleri, ekteki tabloda belirtilen şekliyle,
zorunlu ve varsa seçmeli derslerden yapılacaktır. Aday, kendisine tanınan Seçmeli Alan Testlerinden
sadece bir tanesini seçecek.
 
Müfettiş Yardımcılığı ve Kontrolör Yardımcılığı İçin Başarı Kriterleri:
 
Baraj 1: Yabancı Dil Testi puanı 70’in veya Genel Yetenek Testi puanı 60’ın altında olan adaylar
“Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacak.
 
Baraj 2: Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerin puan ortalaması 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş
Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacak.
 
 
 

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