VakıfBank resmen duyurdu! Yarın son gün..

Sınava girecek adayların, E-Devlet
üzerinden, sınav tarihi itibarıyla geçerli HES
kodu belgelerinin çıktısını almaları ve sınava gelirken, ilanda belirtilen diğer belge ve gereçler ile birlikte yanlarında getirmeleri gerekiyor.
Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılacak. Bankanın, sözlü sınavı birden fazla aşamada
gerçekleştirme hakkı bulunuyor.
Sınavın yazılı bölümü 2 (İki) oturumda yapılacaktır. Yazılı sınavı oluşturan tüm testler çoktan seçmeli
sorulardan oluşmakta olup konu dağılımları ekteki tabloda gösterilmiştir.
Tüm adaylar, unvan tercihlerinden bağımsız olarak, tek yazılı sınava girecek, adayların soru
kitapçıkları başvuru ekranında belirttikleri unvan tercihine göre değişmeyecektir.
BİRİNCİ OTURUM – Saat 10:00
Birinci oturumun ilk seansında adaylara önce Genel Yetenek Testi kitap
çığı dağıtılacaktır. İlgili testin
süresinin sona ermesiyle birlikte kitapçıklar toplanacak ve ara verilmeden Yabancı Dil Testine geçilecektir.
Birinci oturumda yer alan Genel Yetenek ve Yabancı Dil Testleri, sınava katılacak tüm adaylar için
zorunlu.
İKİNCİ OTURUM – Saat 14:00
İkinci oturumda ise Alan Testleri yanıtlanacaktır. Alan Testleri, ekteki tabloda belirtilen şekliyle,
zorunlu ve varsa seçmeli derslerden yapılacaktır. Aday, kendisine tanınan Seçmeli Alan Testlerinden
sadece bir tanesini seçecek.
Müfettiş Yardımcılığı ve Kontrolör Yardımcılığı İçin Başarı Kriterleri:
Baraj 1: Yabancı Dil Testi puanı 70’in veya Genel Yetenek Testi puanı 60’ın altında olan adaylar
“Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacak.
Baraj 2: Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerin puan ortalaması 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş
Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacak.