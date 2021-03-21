VakıfBank resmen duyurdu! Yarın başlıyor

VakıfBank'tan flaş karar! Dev banka alınan kararı duyurdu. VakıfBank'tan yapılan açıklamada sürecin yarın başlayacağı açıklandı. Birçok kişi bekliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası VakıfBank harekete geçti. Bankadan gençleri sevindirecek haber geddi. VakıfBank staj seferberliği duyurusunu yaptı. Üniversite öğrencileri için staj başvuru süreci yarın başlıyor.

VakıfBank harekete geçti. Bankadan açıklama geldi. Yarın başlıyor. Bankada staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını yarından itibaren internet üzerinden yapabilecek.

VakıfBank tarafından yapılan açıklama şöyle;

"27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete 'de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

Staj Seferberliği Projesi için öğrenci başvuruları 22.02.2021 tarihi itibariyle başlayacak olup ilgili tarih itibariyle https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."