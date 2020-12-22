VakıfBank resmen duyurdu! Ödeme...

VakıfBank harekete geçti ve resmen açıkladı. Dev banka yeni alınan kararı tüm müşterilerine duyurdu. Sunulan yeni hizmet ile birçok kişinin yüzü gülecek. İmzalar atıldı. Kullanılmaya başlayacak. Önemli bir destek sağlanmış olacak. VakıfBank'tan yapılan açıklamada ekonomiye önemli katlı sağlanacağı vurgulandı. VakıfBank, ödeme sistemleri alanındaki büyümesini Rusya'nın ulusal kart şeması MIR ile iş birliği yaparak artırmaya devam ediyor.

VakıfBank harekete geçti ve önemli bir adım atıldı. Ekonomiye katkı sağlayacak karar sonrası dev bankadan açıklama geldi. VakıfBank 'tan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla müşterilerine kolaylıklar sunan Banka, reel ekonominin de yanında olmaya devam ediyor. VakıfBank, son olarak özellikle Rus turistlere hitap eden turizm işletmelerinin ve esnafın yüzünü güldürecek önemli bir iş birliğine imza attı.

Rusya'nın ulusal kart şeması olan MIR kartların kabulü kapsamında Rusya Ulusal Kartlı Ödeme Kuruluşu NSPK ile (National Payment Card System Joint Stock Company) gerçekleştirilen iş birliğiyle VakıfBank'ın tüm ATM ve POS'larında MIR logolu kartlar kullanılabilecek.

Verilen bilgiye göre, MIR, 153 bankanın 89 milyon kartı ile halihazırda 269 bankanın üye iş yerlerinde ve ATM'lerinde kabul ediliyor. Ortaklık kapsamında, VakıfBank'ın 4 bin 200 ATM'sinde ve 220 bini aşan POS cihazında, MIR logolu kartlar kabul edilecek ve VakıfBank üye iş yerlerinde Rusya'dan gelen MIR kart sahiplerine hizmet sunulacak.

"Rus turistler daha kolay alışveriş yaparken, turizme önemli bir destek sağlanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Rus turistlerin Türk turizmi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, 2019 yılında 7 milyon Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ederek Türkiye'ye en çok gelen yabancılar sıralamasında ilk sırada yer aldığını anımsattı.

Türkiye'nin pandemi döneminde dahi 1 milyon 421 bin 428 Rus turisti ağırladığını bildiren Çelebi, "VakıfBank olarak böylesine büyük bir potansiyelin ödeme işlemlerini kolaylaştırarak ekonomiye katkısını artırmak istedik." ifadesini kullandı.

Bu iş birliği ile turizm yörelerinde Rus vatandaşlarına ödeme kolaylığı sağlanırken, yaygın VakıfBank Bankomat ATM ağı ile de 7/24 nakit ihtiyaçlarının karşılanacağını aktaran Çelebi, "Özellikle turistlere hizmet sağlayan konaklama, seyahat, restoran, kuyumcu ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren VakıfBank üye iş yerlerine de ciro anlamında olumlu katkı sağlanacak. Özetle, Rus turistler daha kolay alışveriş yaparken, turizme önemli bir destek sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.