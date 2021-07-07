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VakıfBank resmen duyurdu! Kredi müjdesi, azalan faiz...

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 16:20 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 16:29

VakıfBank harekete geçti. Kredi müjdesi tüm vatandaşlara duyuruldu. Yeni kredi modeli Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Merkez Bankası faiz politikasına göre kredi faizlerinde değişiklik yapılacak. Merkez Bankası faizleri düşürdüğünde kredi faizi düşecek. Merkez Bankası tarafından faizlerin yükseltilmesi durumunda ise VakıfBank kredi faiz oranlarını sabit tutacak. Böylece tüketiciler faiz riskine karşı korunmuş olacak.


VakıfBank'tan kredi müjdesi! Detaylar belli oldu. Azalan kredi faizleri uygulanacak. Faiz oranları Merkez Bankası faiz politikasına göre belirlenecek. 
 
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, "2020  yıl sonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı itibarıyla ulaşmış  durumdayız. Yıl sonu hedefimiz ise bankamızla çalışan, ihracat yapan KOBİ müşteri  sayımızı iki katına çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu. 
 
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde KOBİ’lerin en  büyük destekçisi olan banka, ihracatçı KOBİ’leri güçlendiren ürün ve hizmetler  geliştirmeye devam ediyor. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun inovatif çözümler sunan  VakıfBank yıl sonu hedefi, ihracat yapan KOBİ müşteri sayısını iki katına  çıkarmak.
 
Aktif büyüklükte Türkiye’nin en büyük ikinci bankası VakıfBank, salgın  döneminde de KOBİ’leri yalnız bırakmadı. Banka, KOBİ’leri önemli ölçüde  etkileyerek likidite sıkıntısı yaşanmasına neden olan bu dönemde KOBİ’leri  desteklemek için İşe Devam Destek kredisi, Çek Ödeme Destek Kredisi, Maaş Ödeme  Destek Kredisi ve Turizm Destek Kredisi gibi kredi paketleri açıkladı. KOBİ’lere  destek olmak için kredi ödemelerini de öteleyen VakıfBank, tedarik sürecinde  yaşanan sıkıntıların aşılabilmesi için kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi  ürünlerde limit artışına gitti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı  Hazım Akyol, "KOBİ’lere yönelik çalışmalarımızda öncelikle bankamızın ihracatçı  KOBİ’lere sağlayacağı ürün ve hizmetleri geniş kitlelere ulaştırmak için mevcut  yapımızı güçlendirdik. Bu alanda ciddi gelişim sağladık. Eğitimler verdiğimiz  uzman saha personelimizle gerek online gerekse yüz yüze müşteri ziyaretleri  gerçekleştirdik. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun, tam anlamıyla terzi usulü  çözümler getirdik. 2020 yılsonundaki ihracat hacmimize 2021 yılının ilk yarısı  itibarıyla ulaşmış durumdayız. Yılsonu hedefimiz ise bankamızla çalışan, ihracat  yapan KOBİ müşteri sayımızı iki katına çıkarmak." ifadelerini kullandı.
 
İhracatçı KOBİ’lere hem finansman hem danışmanlık desteği
 
Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sunan yeni bir kredi olan “Çıpa  Kredisi”ni uygulamaya alan VakıfBank, bu krediyi sektörde ilk ve tek olarak  Merkez Bankası politika faizine endeksli olarak oluşturdu. Faiz oranı Merkez  Bankası Politika faizi oranı düştüğünde azalan, yükseldiğinde ise sabit kalan bir  yapıda kurgulanan “Çıpa Kredisi” ile KOBİ’ler olası faiz riskine karşı korunmuş  oluyor. Böylece yatırımlarına ara vermeden devam etmeleri sağlanıyor.
 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip eden, özellikle istihdam,  üretim ve ihracata yönelik özel çözümler geliştirmeye devam eden VakıfBank,  ihracatçı KOBİ’lere özel ürün ve hizmetler de sunuyor. Hem ihracatın finansmanı  hem de ihracata hazırlık aşamasında ortaya çıkan likidite ihtiyacının finansmanı  için kaynak sağlayan VakıfBank, Eximbank ve Merkez Bankası kaynaklı ihracat  kredilerine de aracılık ediyor. Özellikle ihracata henüz başlamamış olan  KOBİ’lerin ihracata teşvik edilmesi ve yurt dışı pazarlara açılması için yol  gösterici olmak gerektiğine inanan VakıfBank, yaygın muhabir banka ağı sayesinde  KOBİ’lere ihracat sürecinin her aşamasında, danışmanlık hizmeti sağlayarak da  destek oluyor.
 
  
 

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