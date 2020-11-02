VakıfBank resmen duyurdu! Kredi kartına...

VakıfBank resmen duyurdu. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren haber. Dev bankadan yapılan açıklamada salgın sürecinde yaşanan tedirginlikleri ortadan kaldıran ve müşterilere kolaylık sağlayan uygulamadan bahsedildi. VakıfBank Mobil Temassız Ödeme ile cep telefonunuz kredi kartı yerine geçiyor. Kart şifresinin girilmesine gerek kalmadan Android işletim sistemli telefonu POS cihazına yaklaştırarak alışverişler kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Aynı zamanda Vakıfbank, aynı anda tasarruf etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için de yeni bir ürün geliştirdi. Artık müşteriler, tasarruflarını kazanç kaybı yaşamadan, vadeleri bozulmadan belirli periyotlarla kullanabilecek. Bir diğer yenilik ise VakıfBank müşterileri QR kodla başka banka ATM'lerinden para çekebilecek.

VakıfBank, yeni hizmetleri duyurmaya ve müşterilere kolaylık sağlayacak uygulamaları hatırlatmaya devam ediyor. Bu yenilikler salgın sürecinde yaşanan tedirginlikleri de ortadan kaldırıyor. Dev bankanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda müşteriler cep telefonunu kredi kartı yerine kullanabiliyor. Kart şifresi girmeye gerek kalmadan telefonu sadece POS cihazına yaklaştırarak alışverişinizi tamamlayabiliyorsunuz.

Bankanın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "VakıfBank Mobil Temassız Ödeme ile cep telefonunuz aynı zamanda kredi kartınız... 250 TL ve altındaki alışverişleriniz için kart şifrenizi girmeden Android işletim sistemli telefonunuzu POS cihazına yaklaştırarak alışverişlerinizi pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz." denildi. Ödeme işleminin yapılabilmesi için Android ve NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefona sahip olmak gerekiyor.

MÜŞTERİLERE BÜYÜK KOLAYLIK

Dev banka aynı zamanda başka bir yeni uygulamayı duyurmuştu. Artık VakıfBank müşterileri QR kodla başka banka ATM'lerinden para çekebilecek.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Bankalararası Kart Merkezi (BKM) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci tamamladı.

"Karekod Yönlendirme Sistemi" projesiyle VakıfBank müşterileri artık projeye dâhil olan diğer banka ATM’lerinden, QR kodla para çekebilecek. Aynı şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan başka bir bankanın müşterisi de, kendi bankasına ait mobil uygulaması ile VakıfBank ATM’lerinden QR kodla para çekme imkânına sahip olacak.

VADELERİ BOZULMUYOR

Vakıfbank, aynı anda tasarruf etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterileri için de yeni bir ürün geliştirdi.

Aylık, 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde tasarruflarının ne getiri sağlayacağını bilen VakıfBank müşterileri, bu getirileri yine aynı periyotlarla vadeleri bozulmadan kullanabiliyor. Ara Dönem Getirili Mevduat Hesabı açtıran VakıfBank müşterileri, bir yıldan uzun vade ile açılan TL para birimindeki mevduatlara getirilen stopaj avantajından da yararlanabiliyor.

2020 yılının sonuna kadar açılacak TL para biriminde gelir vergisi stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanıyor.” Sektöre ve müşterilerine yönelik sundukları ürünlerle toplumun her kesimine dokunmayı amaçladıklarına dikkat çeken VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “VakıfBank olarak sahanın sesine kulak veriyor, ihtiyaçları iyi tespit ediyoruz. Buradaki temel noktamız müşteri beklentilerini uygun bir şekilde yönetebilmek” dedi. Çelebi, süreç yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirince ortaya çıkan ürünlerin de yüksek talep gördüğüne dikkat çekti.