VakıfBank resmen duyurdu! Hesabı olanları ilgilendiriyor

Vakıfbank resmen duyurdu. 1 Mayıs'ta başladı. Hesabı olan tüm müşterileri kapsıyor. Bankacılık sektöründe bir dönem sona erdi. Uzaktan bankacılık dönemi başladı. Yüz tanıma teknolojisiyle Türkiye’de limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini mobil bankacılık üzerinden gerçekleştiren VakıfBank, müşteri olma süreçlerini de tamamen VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirme imkanı sunmaya başladı.

Bankaale getirdi. Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan uzaktan kimlik tespitine izin veren yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin hemen ardından VakıfBank Mobil’de yüz tanıma ile müşteri olma uygulamasını devreye aldı. cılık işlemlerini büyük oranda dijital dünyaya taşıyarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran VakıfBank, artık VakıfBank müşterisi olmayı da çok kolay h

“Dijital geleceği şekillendirmede öncü rolümüzden ödün vermeden ilerliyoruz”

Dijitalleşme sürecinde hayata geçirilen bu yeni adıma dair görüşlerini paylaşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bankamız dijital bankacılığın geleceğini şekillendiren teknolojileri hayata geçirme konusunda öncü rolünden ödün vermeden ilerliyor. Daha önce, sektörde şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen ‘para transferi limit artırma ve şifre işlemleri’nin yanı sıra hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemlerini VakıfBank Mobil aracılığıyla yüz tanıma teknolojisiyle gerçekleştiren ilk banka olmuştuk. Artık mevzuata uygun olarak yeni müşterilerimizi de tamamen mobil bankacılık üzerinden kabul edebiliyoruz. Bütün bu adımlarla hem müşterilerimiz için hayatı kolaylaştırıyor hem de banka içindeki süreçleri daha etkin ve verimli hale getiriyoruz. Dijital bir dünyanın en aktif oyuncularından biri olmanın gururuyla önümüzdeki dönemde de en yeni teknolojileri müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İşitme engelliler de uzaktan müşteri olabiliyor

VakıfBank’ın mobil bankacılık üzerinden yüz tanıma teknolojisinin temelinde, uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle çipli T.C. kimlik kartından alınan biyometrik fotoğrafın eşleştirilmesi yatıyor. Böylece kimlik doğrulaması hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca işitme engelliler de bu teknoloji sayesinde şubeye gitmeden çağrı merkezi ile görüntülü görüşerek işaret dili ile müşteri olabiliyor.Şubeye gitmeden VakıfBanklı olmak isteyenlerin öncelikle cep telefonlarına VakıfBank Mobil uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Sonrasında NFC (yakın alan iletişimi) özellikli telefonları aracılığıyla kimlik kartlarını okutarak yüz taramanın gerçekleşmesini sağlayabiliyorlar. Müşteri olma işlemi, yüz tanıma teknolojisi ve görüntülü görüşme ile VakıfBank Mobil üzerinden kolaylıkla tamamlanıyor.