VakıfBank resmen duyurdu! Hesabı olan herkes...

VakıfBank resmen duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. 30 Haziran'a kadar geçerli. Dev banka fırsatı tüm müşterilere açıkladı. VakıfBank, alışveriş kampanyası başlattı; farklı günlerde yapılan 10 alışverişten tutarı en düşük olan hediye ediliyor. Kart sahipleri 20 liradan 100 liraya kadar alışverişte ödediği en düşük tutarlı parayı geri alabilecek. 20 Temmuz'da paralar kartlara yüklenecek. İşte VakıfBank kampanyasının detayları...

VakıfBank müşterilerini ilgilendiren kampanyayı resmen duyurdu. VakıfBank , Bankomat Kart ile 30 Haziran’a kadar farklı günlerde yapılan ilk 10 alışverişten birini Bankomat Para olarak hediye ediyor. Bireysel Bankomat Kart sahipleri, SMS aracılığıyla kampanyaya kayıt yaptırarak 100 TL’ye kadar Bankomat Para kazanma şansı elde ediyor.

EN AZ 20 TL, EN FAZLA 100 TL

VakıfBank, bireysel Bankomat Kart sahipleri için cazip bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Bankomat Kart ile farklı günlerde fiziki pos ve internet üzerinden yapılan ilk 10 alışverişten en düşük tutarlı olanı Bankomat Para olarak hediye ediliyor. 30 Haziran’a kadar geçerli kampanyaya SMS yolu ile katılım sağlanabilirken, her bir kart sahibi en az 20 TL, en fazla 100 TL Bankomat Para kazanabilecek.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?