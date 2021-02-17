VakıfBank resmen duyurdu! Düşük faizli kredi müjdesi...

VakıfBank harekete geçti ve kredi kararını müşterilerine resmen duyurdu. Kredi desteği veriliyor, kampanya yapıldı. Kredi faiz oranı düşük seviyede tutuldu. Vadeler 36 ile 120 ay arasında değişecek. Konutlar için 2,7 milyon TL’ye kadar 1.25 faiz oranı uygulanacak. Kredi kullanımı 10 bin TL’den başlıyor. AFD ile VakıfBank arasında ‘Yeşil Konut Kredi’ anlaşması imzalanmıştı. Dev banka, sektörde ilk kez bu kadar yüksek bir çevreci kaynağı ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor. Kredi kampanyası A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli. Bu adımla birlikte enerji tasarrufu sağlanacak ve talep azalacak. İşte kredi kampanyasının tüm detayları...

VakıfBank güzel haberi bankada hesabı olan müşterilerine resmen duyurdu. Türkiye’nin ilk karbon negatif bankası olan VakıfBank , sürdürülebilir bankacılık çalışmalarına devam ediyor. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yakın zamanda 200 milyon Euro’luk 'Yeşil Konut Kredi’ anlaşması imzalayan VakıfBank, bu kapsamda ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyası başlatıyor.

Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren VakıfBank, bir yandan karbon ayak izini sıfırlarken diğer yandan da çevre dostu finansman konusunda öncü rol alıyor. Bu anlayışla Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 200 milyon Euro’luk Yeşil Konut Kredisi anlaşması imzalayan VakıfBank, sektörde ilk kez bu kadar yüksek bir çevreci kaynağı, ‘Yeşil Konut Kredisi’ kampanyasıyla kullandırmaya başlıyor.

YENİ KREDİ KAMPANYASI

VakıfBank, yeni kredi kampanyasıyla Türkiye’de enerji verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı inşaatların yapımını teşvik ederek, konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor. VakıfBank ayrıca, enerji tasarrufu sağlayan, bütçe dostu ev almak isteyen müşterilerinin de konut finansmanı ihtiyacına destek oluyor.

BELGEYE SAHİPSE ONLAR DA KAMPANYAYA DAHİL EDİLECEK

VakıfBank’ın ‘Yeşil Konut Kredisi’ hakkında bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kredinin kentsel yerleşim olan il ve ilçelerde A ve B enerji standardına uygun konutlar için geçerli olduğunu, yapımı devam eden konutların ilgili enerji kimlik belgesine sahip olması halinde kampanyaya dahil edileceğini belirtti.

KREDİ KAMPANYASI FAİZ ORANI 1.25

A enerji seviyesi konutlar için piyasa faiz oranlarının altında, 2,7 milyon TL’ye kadar 120 ay vade ve yüzde 1,25 faiz oranı uygulanacağının altını çizen Çelebi, “Müşterilerimize daha düşük peşinat ile kredi kullanımı imkânı sağlayacağız. Enerji Kimlik Belgesi A sınıfı olan gayrimenkuller için ekspertiz değerinin yüzde 90’ına finansman sağlanacak. Kampanya kapsamında 10 bin TL’den başlayarak 2 milyon 700 bin TL’ye kadar kredi kullanım imkânı olacak. Vadeler ise 36 ile 120 ay arasında değişecek” diye konuştu.

ENERJİ TALEBİNİ AZALTACAK ADIM

Çelebi, “Bankamızın sürdürülebilirlik stratejisi ve karbon emisyon projelerinin desteklenmesini sağlayacak bu kampanyamız ile Türkiye’de enerji verimliliği yüksek konutları teşvik ediyoruz. Milli bütçeye pozitif katkı sağlayacak ve enerji talebini azaltacak bir adım atıyoruz. Evlerin daha az enerji sarf etmesiyle aile bütçelerine de uzun vadede önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Yapımı devam eden konutlar için de kredi kullandırarak yatırım finansmanına da katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.