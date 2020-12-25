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VakıfBank resmen duyurdu! Bir ilk, ATM ve şifre...

25 Aralık 2020 Cuma - 8:12 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 8:18

VakıfBank milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Bir ilk gerçekleşti. VakıfBank,ATM cihazlarında karekod ile karta ve ATM'ye dokunmadan, şifre girmeden para çekilebiliyor. Pandemi dönemiyle birlikte artan hijyen kaygılarıyla karekod ile para çekme işlem adedinde yaklaşık 3 kat; toplam işlem tutarında ise yaklaşık 6 kat artış gerçekleşti. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan "Toplamda 9 milyon dijital müşteri sayısına ve şube dışı kanallardan yapılan işlem sayısında yüzde 95 oranına ulaştık" dedi.


VakıfBank, son bir yıl içinde yaklaşık 2,4 milyon yeni  dijital müşteri kazandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, salgın sürecinde  milyonlarca dijital talebi online platformları üzerinden karşıladı. 2020'de yenilikçi ürün ve hizmetler hayata geçiren VakıfBank, son olarak bireysel Mobil Bankacılık uygulamasını yenileyerek pek çok işleme tek tuş kolaylığı getirdi. iOS  ve Android işletim sistemli cihazlarda son dönemde yapılan yeniliklerle uyumlu hale gelen VakıfBank Mobil, daha kullanıcı dostu oldu.VakıfBank yine bu dönemde, kartı olmayan banka müşterilerinin de self  servis internet bankacılık müşterisi olmasını sağladı. Uygulamayla VakıfBank müşterileri, yeni nesil çipli kimlik kartlarını NFC özelliğine sahip mobil cihazlara okutarak internet bankacılığını kullanmaya  başladı. Self Servis İnternet Bankacılığı hizmetinden yaklaşık 500 bin NFC ile  kimlik doğrulaması yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı  Ferkan Merdan, dijital çağ olarak adlandırdıkları bu süreçte, geleceğin  bankacılığını tasarladıklarını ve öncü rol üstlendiklerini belirterek, "Bu  yaklaşımımızla müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimizin  finansal konforuna odaklanıyor ve finansal hizmetlere 7/24 kesintisiz erişimini  online platformlarımız üzerinden sağlıyoruz. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz  teknoloji yatırımlarımızla ve dijital esnekliğimizle çok verimli bir yıl  geçirdik. 
 
Pandemi sürecine dijital olarak hazır girmenin avantajlarını  müşterilerimizle birlikte yaşadık. Milyonlarca interaktif etkileşim sağladık.   Başlattığımız, Self Servis Bankacılık uygulamamızın da katkısıyla son bir yıl  içinde yaklaşık 2,4 milyon yeni dijital müşteri kazandık. Toplamda 9 milyon  dijital müşteri sayısına ve şube dışı kanallardan yapılan işlem sayısında yüzde  95 oranına ulaştık." ifadelerini kullandı.
 
Finans sektörünün en yenilikçi, en enerjik, en aktif bankası  olduklarını aktaran Merdan, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve  Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kişisel özel bir  bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla 7 gün 24 saat kolay para gönderimine hazırlık  olan Kolay Adres Sistemi (KOLAS) sisteminde de öncü olduk. KOLAS'a uyum  süreçlerini hızla tamamlayarak devreye aldık" değerlendirmesinde bulundu.    
 
"POS'larda karekodla ödeme başlattık"  
 
Merdan, dijital bilgi birikimleriyle pandemide en çok talep gören  temassızlık konusunda da önemli atılımlar yaptıklarını belirterek, şunları  kaydetti: "Temassızlık yıllardır gündemimizde olan bir teknoloji olduğu için  pandemiye çok hazır girmiş olduk. Temassız bankacılık kapsamında; telefonla  temassız ödeme uygulamasını geliştirdik. VakıfBank Mobil Bankacılık ile devreye  aldığımız Mobil Temassız Ödeme (HCE) teknolojisiyle müşterilerimiz cep  telefonlarını aynen temassız kart gibi alışverişlerinde kullanabiliyor. Burada  aylık işlem adedimiz ise 150 bini aştı.           
 
Bilişim teknolojilerindeki yetkinliğimizi kullandığımız alanlardan biri de karekod konusu oluyor. Bu konuda da bu yıl yenilikçi adımlar attık;  POS'larda da karekodla ödeme başlattık. Bankamız ATM cihazlarında karekod ile  karta ve ATM'ye dokunmadan, şifre girmeden para çekilebiliyor. Pandemi dönemiyle  birlikte artan hijyen kaygılarıyla karekod ile para çekme işlem adedinde yaklaşık 3 kat; toplam işlem tutarında ise yaklaşık 6 kat artış gerçekleşti. Bu dönemde  karekod teknolojisine yaptığımız yatırımların karşılığını böylece alıyoruz."
5 bine yakın ATM ile Karekod Yönlendirme Sistemi'ne katkı  
 
BKM'nin karekodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci ilk tamamlayan banka olduklarını aktaran Merdan, şu  ifadeleri kullandı: "Hızla uygulamaya alınan 'Karekod Yönlendirme Sistemi' projesiyle  VakıfBank müşterileri artık projeye dahil olan diğer banka ATM'lerinden,  karekodla para çekebiliyor. Aynı şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan  başka bir bankanın müşterisi de, kendi bankasına ait mobil uygulama ile VakıfBank  ATM'lerinden karekodla para çekme imkanına sahip oluyor. VakıfBank olarak  'Karekod Yönlendirme Sistemi'nde yer almamız sektörümüz için de oldukça önemli  bir anlam ifade ediyor. Türkiye genelinde 5 bine yakın ATM'mizle sisteme katılan  ilk banka olduk.”   VakıfBank, bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasının da  hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. "Ticari Mobil İnternet Bankacılığı" ve  "Ticari Mobil Bankacılık Uygulaması"nı müşteri deneyimini göz önünde bulundurarak  yenileyen VakıfBank; dijital imza ve dijital onay ile sınırları kaldırdı ve güvenliği artırdı.

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