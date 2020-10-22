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VakıfBank resmen duyurdu! Flaş karar, artık...

22 Ekim 2020 Perşembe - 15:19 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 15:22

VakıfBank resmen duyurdu. Dev bankadan yapılan açıklamada müşterilerinin artık başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebileceği belirtildi. Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Bankalararası Kart Merkezi (BKM) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir uygulamada daha süreci tamamladı.


VakıfBank, yeni hizmeti devreye alıyor. Müşteriler için büyük kolaylık sağlayacak yenilik en çok da corona virüs sürecinde yaşanan tedirginlikleri ortadan kaldıracak. VakıfBank müşterilerinin QR kodla başka banka ATM'lerinden para çekebilmesini sağlayan hizmet ile yeni bir dönem başlayacak. 
 
VAKIFBANK ÖDEME HİZMETLERİNDE YENİLİK
 
VakıfBank Mobil uygulamasını kullanan müşteriler artık başka banka ATM’lerinden de QR kodla para çekebilecek. 
 
Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka Bankalararası Kart  Merkezi (BKM) QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesinin ardından, bir  uygulamada daha süreci tamamladı.
 
"Karekod Yönlendirme Sistemi" projesiyle VakıfBank müşterileri artık  projeye dâhil olan diğer banka ATM’lerinden, QR kodla para çekebilecek. Aynı  şekilde BKM üyesi olan ve bu projeyi tamamlayan başka bir bankanın müşterisi de,  kendi bankasına ait mobil uygulaması ile VakıfBank ATM’lerinden QR kodla para  çekme imkânına sahip olacak.
 
QR KODLA TEMASSIZ ÖDEME DEVRİ BAŞLADI
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı  Ferkan Merdan, daha önce "QR kodla temassız ödeme" ürünleri ile alışverişte nokta atışı bir uygulamayı devreye aldıklarını anımsattı.
 
Merdan, "BKM liderliğinde ‘Karekod Yönlendirme Sistemi’ projesini  Türkiye’de ilk tamamlayan banka olduk. VakıfBank olarak sistemde yer almamız  sektörümüz için de oldukça anlam ifade ediyor." açıklamasında bulundu.        

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