Vakıfbank personel alımı 2021! Vakıfbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı alıyor. Vakıfbank personel alımı başvurusu bugün sona eriyor. Peki, Vakıfbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Vakıfbank iş başvurusu ve Vakıfbank memur alımı başvurusu...

Vakıfbank personel alıyor. Vakıfbank , müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı alımı bavurularında bugün son gün. Adaylar başvurularını Anadolu Üniversitesi sınav ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, Vakıfbank personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Vakıfbank iş başvurusu ve Vakıfbank memur alımı başvurusu...

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresi kullanılarak Anadolu Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılır ve sınav başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurular sadece Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’nden yapılacak. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınav başvuru ücreti ise 70 TL olarak belirlendi. Sınava başvurusu kabul edilen adaylar, 01.02.2021-05.02.2021 tarihleri arasında, Anadolu Üniversitesinin https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr internet sitesinden “Sınav Giriş Belgesi”ni alabilecekler.

Başvuru sırasında adaylara unvan tercihi için üç farklı seçenek sunulacak:

- Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı: Sadece “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başvurmak isteyen adaylar, başvuru ekranında, Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı seçeneğini işaretleyeceklerdir.

- Uzman Yardımcısı: Sadece “Uzman Yardımcısı” unvanı için başvurmak isteyen adaylar, Uzman Yardımcısı seçeneğini işaretleyeceklerdir.

- Tüm Pozisyonlar: İlanda yer alan tüm unvanlar için başvuru yapmak isteyen adaylar ise, Tüm Pozisyonlar seçeneğini işaretleyecektir. Bu seçeneği işaretleyen adaylar, Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı ve Uzman Yardımcısı unvanlarının tümü için başvurmuş olacaktır.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- İlanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak

- 01.01.1992 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecektir.

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış/erteletmiş olmak veya

askerlik görevinden muaf olmak.

- Yurdun her yerinde ve her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak,

görevin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak

Müfettiş Yardımcılığı ve Kontrolör Yardımcılığı İçin Başarı Kriterleri:

Baraj 1: Yabancı Dil Testi puanı 70’in veya Genel Yetenek Testi puanı 60’ın altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacaktır.

Baraj 2: Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerin puan ortalaması 50’nin altında olan adaylar “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” unvanları için başarısız sayılacaktır.

Sınav başvuru aşamasında, “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” veya “Tüm Pozisyonlar” seçeneğini işaretleyen adaylardan, Baraj 1 ve Baraj 2’yi geçen adayların Yabancı Dil Testi hariç diğer testlerden aldıkları notların ortalaması alınarak, ortalama sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere;

Ekteki tabloda,

• A grubunda yer alan bölümlerden mezun olan adaylar arasından ilk 100 kişi,

• B grubunda yer alan bölümden mezun olan adaylar arasından ilk 5 kişi,

• C grubunda yer alan bölümlerden mezun olan adaylar arasından ilk 10 kişi,

• D grubunda yer alan bölümlerden mezun olan adaylar arasından ilk 10 kişi,

• E grubunda yer alan bölümlerden mezun olan adaylar arasından ilk 10 kişi,

• Her bir grupta başarılı olan son aday ile aynı ortalama puana sahip adaylar;

“Müfettiş Yardımcılığı/Kontrolör Yardımcılığı” sözlü sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Müfettiş Yardımcılığı/Kontrolör Yardımcılığı sözlü sınavına katılan adaylar, öncelikle, “Müfettiş Yardımcısı” adayı olarak değerlendirilecek ve bu kapsamdaki değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, “Kontrolör Yardımcısı” adayı olarak değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Müfettiş Yardımcılığı/Kontrolör Yardımcılığı sözlü sınavına katılan adaylardan, sınav başvurusu sırasında “Tüm Pozisyonlar” seçeneğini işaretleyerek “Uzman Yardımcısı” unvanına da başvuran adaylar, yukarıda belirtilen öncelik sıralamasına göre “Müfettiş Yardımcısı” ve “Kontrolör Yardımcısı” adayı olarak değerlendirildikten sonra, “Uzman Yardımcısı” adayı olarak değerlendirmeye alınacaklardır.

İstihdam edilecek Müfettiş Yardımcılarının bölge merkezi İstanbul olacaktır. Kontrolör Yardımcıları ise, Bankamızca uygun görülecek şehirlerde istihdam edileceklerdir.

Uzman Yardımcılığı İçin Başarı Kriterleri:

İstihdam edilecek Uzman Yardımcılarının görev yerinin İstanbul olması planlanmaktadır.

(i) Sınav başvuru aşamasında tüm pozisyonlar seçeneğini işaretleyen adaylardan “Müfettiş Yardımcısı veya Kontrolör Yardımcısı” kontenjanına giremeyen adaylar ile

(ii) Sınav başvuru aşamasında “Uzman Yardımcısı” seçeneğini tercih eden adaylar içerisinden,

Baraj 1: Yabancı dil puanı 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılacak,

Baraj 2: Yabancı dil hariç genel sınav puan ortalaması 50’nin altında olan adaylar başarısız sayılacak,

Baraj-1 ve Baraj-2’yi geçen adaylar, “Uzman Yardımcılığı” aday havuzuna alınacaktır.

Bu grup içerisindeki adaylar, yabancı dil hariç genel sınav puan ortalaması en yüksek adaydan başlamak üzere sıralanacak olup bu adaylar içerisinden, yazılı sınav sonrasında belirlenecek olan Bankamız Uzman Yardımcısı ihtiyacı kadarı, söz konusu sıralama dahilinde “Uzman Yardımcılığı” sözlü sınavına davet edilecektir.