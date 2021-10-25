Vakıfbank kredi oranları düştü! Vakıfbank kredi faiz oranları ne oldu? İşte Vakıfbank konut kredisi faiz oranı…

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz gün faiz kararını açıklamış, haftalık repo faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti. Bugün de Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Peki, Vakıfbank kredi faiz oranları ne oldu? İşte Vakıfbank konut kredisi faiz oranı…

Merkez Bankası'nın politika faizi indirimi kararının ardından, Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Ev almak isteyen vatandaşlar ise konut kredisi faiz oranlarını sorguluyor. Banka haftalık repo faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Peki, Vakıfbank konut kredisi faizi ne kadar? İşte Vakıfbank konut kredisi faiz oranı…

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR?

Vakıfbank konut kredisi faiz oranı yapılan indirim ile; 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranları olarak uygulayacak.