VakıfBank harekete geçti! Yüzde...

VakıfBank'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada yüzde 27 azaltılacağı vurgulandı. Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Türkiye’nin ‘karbon negatif’ alanında ilk bankası olan VakıfBank, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya devam ediyor. Enerjiden kâğıt tasarrufuna tüm birimlerinde doğayla dost dönüşüm gerçekleştiren VakıfBank’ın çevre performansı her yıl biraz daha artıyor. Banka araçlarından 450 adedini hibrit versiyonlarıyla değiştirme kararı alan VakıfBank, bu öncü adımıyla da araç başına yüzde 27’ye kadar emisyon azaltımı yapmayı planlıyor.

Bankacılık faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi hedefleyen VakıfBank , 2014 yılından bu yana Karbon Saydamlık Projesi Raporu (CDP) yayınlıyor ve hassas bir enerji, emisyon yönetimi gerçekleştiriyor.

Standartlara uygun

“VakıfBank olarak uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz” diyen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “Çevreci yaklaşımımızla bu alandaki performansımızı artırmaya devam ediyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek Türkiye’nin ilk karbon negatif bankası olduk. Gönüllü olarak yaptığımız bu işlemlerle, karbon ayak izimizi sıfırlamayı hedefliyoruz. Türkiye’de düşük emisyonlu eko sistemin kurulmasında öncü oluyoruz. 450 şirket aracını hibrit versiyonlarıyla değiştiriyoruz. Böylelikle doğayı korumaya devam ederek karbon ayak izimizi daha da azaltacak, diğer kuruluşlara örnek olarak çevre farkındalığını artıracağız. İthal yerine yerli üretim araç tercih etmenin yanı sıra yakıt tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine desteğimizi de sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.