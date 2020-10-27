Vakıfbank harekete geçti! 100 bin liraya kadar kredi desteği! Faiz oranı...

Vakıfbank harekete geçti ve resmen duyurdu. Kredi desteği ile ilgili Vakıfbank'tan açıklama yapıldı. Vakıfbank 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini duyurdu. Vakıfbank kredisi faiz oranı belli oldu. Vakıfbank, KOBİlere KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandıracak. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Vakıfbank Mikro İşletmeler Destek Paketi başvurusu ile ilgili detaylar...

Kamu bankaları tek tek açıkladı. Başta Vakıfbank olmak üzere Ziraat Bankası ve Halkbank yeni kredi desteğini devreye alıyor. Vakıfbank kredi desteği ile kobileri koronavirüsün ekonomik etkilerinden korumak ve nefes almalarını sağlayacak yeni destek paketini açıkladı. Vakıfbank 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi'ni hayata geçirdiğini resmen duyurdu. Vakıfbank kredi desteği ile, kobilere KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kredi sağlayacak. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Vakıfbank kobi kredi desteği şartları ne? İşte Vakıfbank kredi desteği ile ilgili detaylar...

Kamu bankaları harekete geçti. 3 dev banka Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketi devreye alındı. Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankalarınca, Mikro İşletmeler Destek Paketi uygulamaya alınıyor.

VAKIFBANK KREDİ DESTEĞİ İLE NAKİT AKIŞI KORUNACAK

Başta Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankasının KOBİ'lere yönelik Mikro İşletmeler Destek Paketi ile başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.

VAKIFBANK KREDİ DESTEĞİ FAİZ ORANI...

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

KOBİLERE KREDİ DESTEĞİ İLE TEMEL İHTİYAÇLAR GİDERİLECEK!

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.