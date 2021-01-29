Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası... İşte en yüksek faiz oranı!

Faiz oranı en yüksek olan bankalar belli oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararının banka mevduat faiz oranlarına nasıl yansıyacağı merak konusu olmuştu. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, İNG Bank, HSBC, Enpara, Denizbank'ın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları...

Merkez Bankasının son iki toplantıdaki artırımının ardından bu ay faizi sabit tutması, mevduat faizlerine de yansıdı. Koronavirüs salgını sürecinde düşürülen faiz oranlarının yerli yatırımcının döviz mevduat hesaplarına yönelmelerine yabancı yatırımcının da kaçmasına neden olduğu biliniyor.Faiz oranlarının artırılmasıyla bankalar da güncelleme yaptı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 218 milyon dolar artarak 265 milyar 425 milyon dolara çıktı. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 236 milyar 106 milyon dolar olurken, bunun 150 milyar 8 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 98 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,21 artarak 639 milyar 28 milyon 31 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,42 azalışla 548 milyar 629 milyon 977 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,03 artarak 197 milyar 10 milyon 561 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 786 milyon 422 bin lirası konut , 8 milyar 6 milyon 412 bin lirası taşıt ve 379 milyar 235 milyon 197 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

İşte Merkez Bankası'nın kararı sonrası en yüksek faizi veren bankalar...

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.75

ICBC Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.00

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16.00

Anadolubank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.00

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 17.50

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16.00

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.00

ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 11.45

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 18.00

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 14.50

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 15.50