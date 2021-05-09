VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası tek tek duyurdu! Faizler...

Kredi kullanmayı düşenen vatandaşların ilk tercihi kamu bankalarından yana oluyor. Bu nedenle Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakit ihtiyacı olan ev ya da araba almayı planlayanlar için en güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın güncel kredi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
Tüketici kredisi: %1.58
Emekli tüketici kredisi %51
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
Taşıt kredisi: %1.34'den
İhtiyaç kredisi %1.54'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
İhtiyaç Kredilerinde %1,54
Taşıt Kredilerinde %1,54,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.