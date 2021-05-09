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VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası tek tek duyurdu! Faizler...

09 Mayıs 2021 Pazar - 12:22 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 12:22

Kredi kullanmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri güncel kredi faiz oranları. Bankalar faiz oranlarında sık sık değişikliğe gidiyor. Küçük değişiklikler yapılsa da kredi çekilecek tutar arttıkça bu miktar tüketiciler için büyük önem taşıyor. İşte VakıfBank, Halkbank, ve Ziraat Bankası'nın müşterilerine sunduğu en güncel kredi faiz oranları...


Kredi kullanmayı düşenen vatandaşların ilk tercihi kamu bankalarından yana oluyor. Bu nedenle Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası faiz oranları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.  Nakit ihtiyacı olan ev ya da araba almayı planlayanlar için en güncel kredi faiz oranlarını derledik.  İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın güncel kredi faiz oranları...
 
 
ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
Tüketici kredisi: %1.58
 
Emekli tüketici kredisi %51
 
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54
 
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56
 
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
 
 
VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021
 
Taşıt kredisi: %1.34'den
 
İhtiyaç kredisi %1.54'den
 
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.
 
 
HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021
 
İhtiyaç Kredilerinde %1,54
 
Taşıt Kredilerinde %1,54,
 
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
 
 
 
 
 

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