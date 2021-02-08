Vakıfbank, Halkbank, Albayrak Türk tek tek duyurdular! Hesabı olanlar...

BANKALARDAN ÖNEMLİ UYARI

Başvuru tarihi yeniden geldi. Bu yüzden de bankalar yasal olarak müşterilerini uyarmaya başladı ve 'Paranızı unutmayın' dedi.

BAŞVURU SÜRESİ BAŞLADI

Banka hesaplarındaki paraların zaman aşımına uğramaması için yasal başvuru süresi başladı. İşte konuyla ilgili bazı bankaların yaptığı açıklamalar...

HALKBANK'TAN AÇIKLAMA

Halbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, Bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. 2020 yılı itibariyle zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, Bankamız internet sitesinde dört ay müddetle ilan edilecektir.

Listede bulunan mudilerimizin en geç 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye geçerli kimlik belgeleri ile başvurmaları gerekmektedir.

15 Haziran 2021 tarihine kadar işlem yapılmaması halinde yasa gereği zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir.

VAKIFBANK'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Bilindiği üzere 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesine göre, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

Diğer taraftan, ilgili kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8. maddesi gereğince bankaların, nezdlerindeki zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmeleri gerekmektedir.

Zamanaşımı listesinde isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 15 Haziran 2021 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubeye kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.