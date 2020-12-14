14 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.387 1.21 EURO 9,5600 0.60
USD 7,8600 0.23 ALTIN 462,760 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Vakıf Katılım resmen duyurdu! Destek ödemesi...

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 11:43 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 11:43

Vakıf Katılım harekete geçti. Destek paketi geliyor. Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılan açıklamada ödenecek para miktarının 600 milyon lira olacağı duyuruldu. Vakıf Katılım, belediyelerin akıllı yenilenebilir enerji ve akıllı şehir projelerine 600 milyon liralık destek sağlamayı planlıyor.


Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, banka, ülke ekonomisine değer  katacak çalışmalara destek olmayı sürdürüyor.  Banka, Türkiye'nin enerji konusundaki cari açığının azalmasına ve  belediyelerin ekonomik anlamda daha da güçlenmesine destek olmak amacıyla, Güneş  Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Jeotermal Enerji  Santralleri (JES) ve Biyokütle Enerji Santralleri gibi yenilenebilir enerji  projelerinde belediyelerle iş ortaklıkları gerçekleştirirken, bir yandan da  akıllı şehir projelerini finanse ediyor

Başlangıç olarak 10'un üzerinde belediyeye GES projesi ile ilgili  destek veren Vakıf Katılım, otopark, ulaşım, tarım, sağlık hizmetleri ve atık  yönetimi konularında beledilerin akıllı şehir çalışmalarına da finansal kaynak  sunuyor. 

"40 bin haneye temiz enerji sağlamayı hedefliyoruz" 

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Vakıf Katılım Genel  Müdürü İkram Göktaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği  ve potansiyeli bakımından oldukça zengin olduğunu bildirdi.

Bu enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanımının hem  çevrenin korunmasına, hem belediyelerin ve ülkenin ekonomik anlamda gelişmesine  katkı sağlayacağını vurgulayan Göktaş, şu açıklamalarda bulundu: 

"Vakıf Katılım olarak bizler de milli ekonomiyi destekleme  vizyonumuzdan hareketle belediyelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına  yapacakları yatırımlar ile akıllı şehir projelerine destek olmaya başladık. İş  birliği yaptığımız belediyelerin parkları, bahçeleri şimdi temiz enerji ile  aydınlanıyor. Aldığımız sonuçlardan çok mutluyuz. Elbette önümüzdeki dönemde bu  alanda yapacağımız çalışmaları daha da genişletmek istiyoruz. Yenilenebilir  enerji alanında 50 belediyeye toplam 600 milyon TL yeşil enerji yatırım desteği  yapmayı planlıyoruz.

Göktaş, milli enerji kaynaklarına yaptıkları bu yatırımla 40 bin  haneye enerji sağlamış olacaklarını belirterek, ülkenin gelişimine destek olacak  tüm uygulamalara ve çalışmalara en büyük desteği vermeye devam edeceklerini  vurguladı.      

ETİKETLER

Vakıf Katılım Vakıf Katılım kredi Vakıf Katılım destek Vakıf Katılım belediye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.