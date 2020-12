Vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor

Dünyada toplam 69 milyondan fazla kişiye bulaşarak küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam eden korona virüs (Covid-19) Avrupa ’da etkisini hızla arttırmaya devam ediyor. Covid-19 nedeniyle en yüksek vakaların ve can kayıplarının kayda geçtiği Avrupa'da bilanço giderek artıyor. Toplamda 18 milyon 961 bin vaka ile dünyadaki en yüksek vaka sayısına sahip olan Avrupa'da toplam can kaybı 437 bine ulaştı. İngiltere İtalya ve İspanya Avrupa'daki en yüksek ölüm ve vaka sayısı kaydedilen ülkelerin başında geliyor.

Avrupa’da en yüksek vaka sayısı Fransa'da

Fransa toplam 2 milyon 324 bin 216 pozitif vaka sayısı ile Avrupa'da en fazla vakanın görüldüğü ülke olurken, 2. sırada 1 milyon 770 bin 149 vaka ile İtalya, 3. sırada 1 milyon 766 bin 819 vaka ile İngiltere yer aldı. Bu üç ülkenin yanı sıra, toplamda 1 milyon 725 bin 473 pozitif vakanın kayda geçtiği ve Covid-19 kaynaklı can kaybının 47 bin 19 ulaştığı İspanya, Avrupa'da korona virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

En yüksek can kaybı İngiltere'de

İngiltere’de korona virüs nedeniyle 62 bin 566 can kaybının kaydedilmesinin ardından Avrupa'da en yüksek ölüm sayısına ulaşılırken, İtalya 61 bin 739 can kaybı ile 2. sırada yer alıyor. İtalya’nın hemen arkasından ise 56 bin 648 can kaybı ile Fransa 3. sırada bulunuyor. Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının en yüksek olduğu diğer ülkeler ise 47 bin 19 ölü ile İspanya, 21 bin 630 ölü ile Polonya ve 20 bin 762 ölü ile Almanya olarak tespit edildi.