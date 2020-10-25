Vaka sayılarında patlama yaşandı! Vatandaşın umurunda olmadı

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kullarını unuttuğu görüldü, koronavirüse rağmen insan seli yaşandı. Cadde boyunca korkutan görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Zeytinburnu’nda kalabalığın en yoğun olduğu alana giden ekipler, anons ederek vatandaşları tek tek uyardı.