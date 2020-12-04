Gazetevatan.com » Gündem » Vaka sayıları tavan yapmıştı! Yeni kısıtlamalar...
Vaka sayıları tavan yapmıştı! Yeni kısıtlamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamaları açıkladı. Vaka sayısındaki yükselişin ardından alınan kısıtlama ve yeni tedbir kararları sonrasında gözler, Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasına çevrildi. Birçok ilde kısıtlamalar olumlu etki yaparken, bazı şehirlerde risk haritaya böyle yansıdı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 511 oldu.