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Vaka sayıları patladı! Vali isyan etti: Ciddiye alınmıyor

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 20:17 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 20:17

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde 458,53 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülen Samsun'da, Vali Zülkif Dağlı, filyasyon ekiplerinin çalışmalarına ilişken raporun kovid-19'un yayılım hızı ve mutasyon virüsün yeterince ciddiye alınmadığını ortaya koyduğunu söyledi.


Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı Valilik  koordinasyonunda, kamu kurumlarıyla birlikte etkin bir denetim ve bilgilendirme  süreci yürüttüklerini belirtti.
 
Samsun'da zincir marketler, AVM'ler ve şehir girişleri başta olmak  üzere birçok alanda Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıldığını aktaran  Dağlı, "Ekiplerimiz kalabalık caddelerimizin girişlerinde yaptıkları kontrollerle  kalabalıkların bir araya gelmesini önlemeye çalışıyorlar. Yapılan denetim ve  bilgilendirme çalışmalarında amacımız, halkımızın tehlikenin farkında olarak  kendi isteğiyle çalışmalarımıza destek olması." ifadesini kullandı.
 
Dağlı, genel olarak Samsun halkından büyük destek gördüklerine işaret  ederek, maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyup, gerekmedikçe evinden  çıkmayan, çıktığında önlemlere azami ölçüde dikkat edenlere teşekkür etti.
 
Ancak bu mücadelede halkın tek bir yürek gibi hep beraber hareket  etmemesi halinde sonuç almanın güçleştiğine vurgu yapan Dağlı, şöyle devam etti:
 
"Biraz önce Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin çalışmalarına  ait bir değerlendirme raporu elime ulaştı. Raporu değerlendirdiğimizde maalesef  hastalığın yayılım hızı ve mutasyon virüsün gücünün halen yeterince ciddiye  alınmadığını gördüm. Raporda vaka yayılımına dair çeşitli örnekler vardı. Bir  ilçemizde 5 katlı bir apartmanda bir pozitif çıkması üzerine tüm apartman  sakinleri test yapılarak taranıyor ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70'inin  pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir başka ilçemizde Kovid-19 belirtileri olan  ama gizlediği bilgisi alınan bir mahallemizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından  yapılan yaygın test uygulamasında 20'den fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Bu  pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni  olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu  düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70'in üzerinde  vatandaşımızın pozitif olduğu ortaya çıktı."
 
Dağlı, virüse karşı bir an bile zayıf davranıldığında hızlı bir  yayılım gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu bilgiler bize ulaştığında gerçekten  samimi olarak söylüyorum ki üzülüyorum. Sağlık çalışanlarımız, kolluk  kuvvetlerimiz, kamu kurumlarımızda görev alıp denetim, bilgilendirme ve filyasyon  süreçlerinde görev alan tüm görevlilerimiz adına üzülüyorum. Hastanelerimizde  yatarak tedavi görmek zorunda kalan ya da evinde 'Acaba iyileşecek miyim?'  endişesi taşıyan insanlarımız adına üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Herkesin büyük bir özveriyle koronavirüse karşı mücadele gösterdiğini  ifade eden Dağlı, Valilik olarak bu güçlü mücadelede halkın tamamını istinasız  yanlarında görmek istediklerini belirtti.
 
Dağlı, "Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz.  Acıyı her zaman paylaşan, tüm zorluklarda bir araya gelip, en güçlü tepkiyi  gösteren bir millet olduğumuzu biliyorum. Lütfen yanımızda olun, beraber mücadele  edelim. Gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, maske, sosyal mesafe ve el  hijyenine dikkat edin. İlimizi hep beraber çok riskli statüden çıkarıp hedefimiz  olan maviye taşıyalım." değerlendirmesinde bulundu.
 

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koronavirüs Zülkif Dağlı filyasyon
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