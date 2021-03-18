Vaka sayıları patladı! Harekete geçildi, para cezası geliyor

Ev ziyaretlerinin yasak olup olmadığı son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde misafirliklere de kısıtlama getirildi. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada misafirliğe gidilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Edirne Valiliği'nin yayınlandığı bildirgeye göre Keşan'da artık ev ziyaretlerine, taziye gibi toplanmalara para cezası geliyor. Peki para cezası ne kadar? Başka nerelerde ev ziyaretleri yasaklandı?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Keşanda, Hıfzıssıhha Kurulunca ev ziyaretleri ve toplanmaların tespit edilmesi halinde kolluk güçlerince idari para cezası uygulanması yönünde karar alındı. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, evleri tek tek gezip, kapılarını çaldıkları vatandaşlara ev, komşu ve taziye ziyareti ile gün yapmamaları hatırlatıldı.

Polis ekipleri ise vatandaşların yanı sıra apartman ve site yöneticilerine vakaların bulaş kaynağının yüksek oranda ev ziyaretlerinden kaynaklandığını anlattı. Ardından da bina girişlerine salgın nedeniyle ziyaretleri yasaklayan uyarı afişleri asıldı.

BAKKALDAN EKMEK ALIP EVE DÖNÜYORUM

Alınan karar Keşanda yaşayan vatandaşlarca desteklendi. Yeni Mahalledeki Atakent Sitesinde yaşayan Bergüzar Yılmaz, ilçede vaka sayılarının artmasıyla evden çıkmadığını belirtti. Yılmaz, "Bakkaldan bir ekmek alıp tekrar eve dönüyorum. Ne misafir kabul ediyorum, ne de başka bir yere gidiyorum. Pazara bile artık tehlikeli diye gitmiyorum. Ama herkes çok geziyor. Dikkatli olmalıyız" dedi.

3 AYDIR KÖYÜMDE YAŞIYORUM

İlknur Özdemir de vaka sayısındaki artış nedeniyle 3 aydır köyde yaşadığını söyledi. Özdemir, "Sağlık sorunum nedeniyle Keşana geldim. Ev ziyaretlerinin tedbir amaçlı yapılmaması gerekir. Bunun önüne başka türlü geçemeyiz. Herkes tedbirini alsın. Ev ziyaretine gitmesin, ziyaretçi kabul etmesin" diye konuştu.

TOPLUMSAL SAYGISIZLIK YAPMAYALIM

Yeni Mahallede büfe işleten Ayşe Çakmak ise yasak olmasına rağmen ev ziyareti yapan veya misafir kabul edenlerin toplumsal bir saygısızlıkta bulunduklarını iddia etti. Çakmak, "Hepimizin işe ihtiyacı var. Bu pandeminin artık bitmesini istiyoruz. Hepimizi etkiliyor. Kurallara uyarsak, birbirimize yardım edersek bundan kurtulacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BU HASTALIĞIN ŞAKASI YOK

Şaban Çakmak ise hastalığın şakasının olmadığını hatırlattı. Çakmak, maske takıp, sosyal mesafeyi koruyup ev ziyaretleri yapılmadığında sorunun çözüleceğini söyledi.