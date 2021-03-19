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Vaka sayıları alarm veren iller için kritik toplantı

19 Mart 2021 Cuma - 22:03 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 22:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.


Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kovid-19
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