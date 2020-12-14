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Vaka oranı bir haftada iki katına çıktı! Antalya'da alarm...
Vaka oranı bir haftada iki katına çıktı; yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 71'inden fazlası doldu. Kırmızı listeye giren Antalya'da ek tedbirler alındı. Banklara oturmanın yasaklandığı, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelere kişi sınırlamasının getirildiği kentte filyasyon ekiplerinin sayısı 550'ye çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 23 olan yoğun bakım yatak kapasitesi de artırılarak 30'a tamamlandı.
Turizm kenti Antalya, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılmasının ardından, aldığı tedbirler sayesinde turizm sezonunu sorunsuz geçirdi.