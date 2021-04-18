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Vaka haritası değişti! O illerde patlama yaşanıyor, yeni yasak kararları, Her şey tersine döndü...
Vaka sayıları sürekli artıyor. Yasaklar peşe peşe geliyor. Koronavirüs vaka haritasına göre Türkiye'de en çok o ilimizde vaka bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada artışa devam eden iller arasında. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları ve seyahat ile ilgili iller kararlar belli oldu. Hafta içi ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş kararlar verilmişti. Çanakkale bir önceki haftaki haftalık vaka sayıları ile Türkiye'de 3'üncü olmuş ve toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
Vaka sayıları sürekli artıyor. Yasaklar peşe peşe geliyor. Koronavirüs vaka haritasına göre Türkiye'de en çok o ilimizde vaka bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada artışa devam eden iller arasında. Yüz yüze eğitim, sokağa çıkma yasakları ve seyahat ile ilgili iller kararlar belli oldu. Hafta içi ve Hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş kararlar verilmişti. Çanakkale bir önceki haftaki haftalık vaka sayıları ile Türkiye'de 3'üncü olmuş ve toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tedbirler alarak, kentteki sahil bantlarının ve bazı parkların kapanmasına karar vermişti.