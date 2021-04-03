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Vaka haritası değişti, alarm verildi! Yeni yasaklar kapıda, sokağa çıkma ve...
Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin güncel vaka haritasını paylaştı. İşte 27 Mart-2 Nisan koronavirüs vaka haritasına göre il il son durum. Öte yandan İstanbul'daki artış sürerken Ankara ve İzmir'de de artış devam etti. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte il il son durum...
Sağlık Bakanı Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriler arasında bazı şehirlerde yaşanan vaka artışı dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde.'' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...